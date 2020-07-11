Милиционер и прохожий спасли тонувшего в Свислочи молодого человека

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиционер и прохожий спасли этой ночью тонувшего в Свислочи молодого человека. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 3 часов ночи во время несения службы по охране общественного порядка на улице Зыбицкой сотрудники столичного отряда милиции особого назначения увидели, как с парапета в реку упал молодой человек и стал тонуть. Милиционер перепрыгнул через ограждение и поплыл ему на помощь. Вслед за ним в реку на подмогу прыгнул проходивший мимо неравнодушный человек. Совместными усилиями утопающего вытащили из воды, говорится в сообщении.

На место была вызвана скорая медицинская помощь. Госпитализация минчанину не понадобилась. "К сожалению, мужчина, оказавший помощь, не сообщил о себе и его данные неизвестны. Правоохранители благодарны этому незнакомцу за помощь в спасении утопающего и активную гражданскую позицию", - отметила Ольга Чемоданова.-0-