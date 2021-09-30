Милиционер спас минчанку, которая хотела выпрыгнуть из окна

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске милиционер спас девушку, угрожавшую выпрыгнуть из окна многоэтажки. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Вечером 29 сентября на улице Ландера в Минске к сотруднику Октябрьского отдела охраны Николаю Рябцеву обратился мужчина и попросил помочь девушке. Она находилась на подоконнике пятого этажа одного из домов.

Милиционер побежал к дому. У подъезда находилась родственница девушки. Женщина объяснила, что та никого к себе не подпускает и угрожает выпрыгнуть из окна. Причиной такого поведения стала гибель молодого человека девушки.

"Оказавшись в квартире, милиционер снял обувь и осторожно подошел к окну. Затем крепко схватил рыдавшую на подоконнике девушку и резким движением втащил ее в комнату", - сообщили в МВД.

До приезда медиков сотрудник оказывал психологическую помощь 27-летней минчанке. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.-0-