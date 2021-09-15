Милиционер в Минском районе предотвратил попытку суицида

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постовой милиционер Департамента охраны МВД в Минском районе предотвратил попытку суицида. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Утром 13 сентября в больнице Минского района к сотруднику во время дежурства обратился медработник: в палате реанимации пациент разбил стеклопакет и грозился выпрыгнуть в окно. Милиционер попытался убедить мужчину не совершать необдуманных действий, однако тот не собирался отказываться от намерений. При этом требовал мобильный телефон и бросал в постового осколки стекла. В итоге сотрудник подбежал к мужчине, с помощью одеяла повалил его на пол и переместил в безопасное место", - рассказала Ольга Чемоданова.

Теперь жизни и здоровью пациента ничто не угрожает, ему оказана медпомощь.-0-