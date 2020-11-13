Милиционер в отпуске помог работникам магазина задержать нарушителей

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиционер, находясь в отпуске, помог работникам магазина задержать нарушавших закон посетителей, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"В сетевой супермаркет по улице Днепровской в Борисове зашла семейная пара. Мужчина с женщиной бродили некоторое время по торговому помещению, в итоге остановились у стеллажа со спиртным. И так как с покупкой парочка не спешила, супруг ловко спрятал две бутылки водки в рукава куртки своей дамы. Происходящее не осталось без внимания охранника, который на выходе из магазина подошел к женщине и предложил пройти в комнату для разбирательств. Она сопротивляться не стала и сразу же созналась в содеянном, сославшись на забывчивость", - сообщили в УВД.

Но мужчина затеял драку с охранником, а женщина, пользуясь моментом, попыталась убежать. Правда, ей это не удалось: крики о помощи работников магазина услышал стоявший на крыльце милиционер. Он бросился вдогонку за похитительницей и задержал ее. До приезда милиции правоохранитель помог утихомирить бушевавшего супруга. "В тот день милиционер был обычным покупателем супермаркета. Как потом заверил офицер, каждый милиционер готов прийти на помощь в любое время - на службе или в отпуске", - рассказали в УВД.

Для дальнейшего разбирательства семейная пара была доставлены в Борисовское РУВД. В отношении 36-летней борисовчанки составлен административный протокол за мелкое хищение, в отношении ее супруга - за мелкое хулиганство.-0-