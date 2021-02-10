Милиционеры предотвратили взрыв из-за неисправности автомобиля в Гродно

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиционеры предотвратили взрыв легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД областного центра.

Водитель Volkswagen Phaeton во время движения по улице Славинского обратил внимание на дым в районе бензобака авто и остановился. "Как выяснилось позже, начала плавиться электропроводка, из-за чего загорелось лакокрасочное покрытие. Средств для пожаротушения у мужчины при себе не оказалось. Мог произойти взрыв", - рассказали в милиции.

Мимо проезжали сотрудники Октябрьского РОВД. Правоохранители незамедлительно бросились на помощь. Взяв в служебном авто огнетушитель, оперативники БЭП начали тушить иномарку. Когда огнетушитель опустел, стали забрасывать очаг огня снегом. Авто удалось потушить.-0-