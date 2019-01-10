Милиционеры спасли мужчину из горящего дома в Хойниках

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойниках сотрудники милиции 3 января вытащили 33-летнего мужчину из горящего дома, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Около 23.00 участковый инспектор Хойникского РОВД Артур Селецкий планировал проверить по месту жительства поднадзорных. Увидев клубы дыма в той стороне, где жил местный житель, ранее судимый за хулиганство, участковый быстро вернулся в здание и сообщил оперативному дежурному о пожаре, а сам вместе с милиционером-водителем ИВС Сергеем Царенком отправился на пожар.

Фото УВД Гомельского облисполкома

К моменту прибытия милиционеров кровля дома была полностью объята пламенем. Подбежав ближе, милиционеры увидели в проеме окна поднадзорного, который кричал, что где-то внутри дома его отец. "Однако, увидев стену огня, я понял, что нужно спасать сына хозяина", - вспоминает Артур Селецкий. Правоохранители успели схватить мужчину и вытащить наружу.

К этому времени пожарные расчеты уже развернули рукава и начали тушить пожар. После его ликвидации при проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в жилой, негорящей комнате был обнаружен труп 63-летнего хозяина дома. В результате пожара огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждено имущество в двух комнатах жилого дома. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото МЧС Гомельской области