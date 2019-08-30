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30 августа 2019, 08:27

Милиционеры спасли мужчину на пожаре в Несвижском районе

Фото из архива
Фото из архива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Грицы Несвижского района произошел пожар в частном доме, на котором был спасен человек, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 29 августа в 18.11. До их приезда сотрудники РОВД майор милиции Николай Ивановский и старший лейтенант милиции Руслан Проневич спасли хозяина дома.

По словам Николая Ивановского, во время объезда деревни его с коллегой внимание привлек дым. Облившись водой, милиционеры вытащили из горящего помещения хозяина, который на свежем воздухе пришел в себя. В медицинской помощи он не нуждался.

Пожар ликвидировали спасатели. Его причина устанавливается.

По решению министра по чрезвычайным ситуациям, работники МВД, спасшие жизнь человека, будут отмечены наградами МЧС.-0-

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