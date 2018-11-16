Милиционеры в Гомеле остановили для проверки авто и обнаружили психотроп

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле милиционеры остановили для проверки документов автомобиль и обнаружили в нем особо опасное психотропное вещество альфа-PVP, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Сотрудники ГАИ 13 ноября в 0.30 остановили "Опель", за рулем которого был 29-летний житель Гомеля. Также в автомобиле находились два пассажира. При проверке документов у госавтоинспектора появились подозрения, что водитель находится с признаками алкогольного опьянения. Мужчину попросили выйти из машины. В этот момент сотрудник ГАИ заметил на сидении шприц. После вопроса правоохранителей о предназначении шприца водитель и один пассажир попытались скрыться, однако далеко им убежать не удалось. Сотрудники ГАИ задержали мужчин. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Водителя и его пассажиров доставили в больницу для проведения освидетельствования. В подлокотнике автомобиля правоохранители обнаружили пакетик с белым порошком, а также использованные шприцы. Экспертиза показала, что изъятое вещество - особо опасное психотропное вещество альфа-PVP, общий вес которого был более 0,6 г.

Водитель и его пассажиры - неработающие жители областного центра 30 и 31 года задержаны. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.-0-