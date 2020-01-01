Милиционеры вернули родителям двух потерявшихся на мероприятии в Минске мальчиков

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные правоохранители помогли вернуть родителям двух потерявшихся на праздничном мероприятии у Дворца спорта детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ГУВД Мингорисполкома.

"Вечером 31 декабря во время праздничных мероприятий, проходящих возле Дворца спорта, начальник отдела по гражданству и миграции Центрального РУВД Руслан Ивашко обратил внимание на мальчика лет шести - малыш стоял один и плакал. Выяснилось, что ребенок приехал на праздник в столицу из районного центра со своими родителями, но потерялся, - сказано в сообщении. - Милиционер успокоил малыша, и они вместе отправились на поиски родителей, которые вскоре были найдены возле одного из торговых павильонов. Оказалось, родители покупали сувениры и не заметили, как сын отошел от них".

Другой пятилетний мальчик отдыхал вместе с отцом, который в какой-то момент отвлекся и потерял сына из виду. Мужчина обратился за помощью к дежурившим сотрудникам - мальчика быстро нашли и вернули отцу.-0-