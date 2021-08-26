Минчане обокрали пять машин и подожгли угнанный микроавтобус

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане обокрали несколько автомобилей и угнали машину, чтобы отвезти похищенные вещи домой, а после с целью замести следы подожгли автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.Оперативники Фрунзенского РУВД Минска установили, что ночью 7 августа двое ранее судимых минчан 42 и 30 лет, будучи нетрезвыми, похитили имущество из пяти автомобилей. Из салонов они взяли видеорегистраторы, портмоне, оставленные строительные инструменты, другие вещи. Чтобы отвезти все это по месту жительства одного из фигурантов, они угнали микроавтобус. Когда недалеко от дома машина заглохла, подозреваемые попросили случайных прохожих помочь им дотолкать автомобиль.Занеся похищенное в квартиру, 30-летний судимый за угон минчанин предложил поджечь машину и таким способом уничтожить отпечатки пальцев и другие следы. Однако задуманное не удалось: возгорание на водительском сиденье оперативно потушили сотрудники МЧС.Возбуждены уголовные дела по фактам угона и краж. Все похищенное имущество в милицию передал знакомый фигурантов, которому те оставили вещи "на хранение".Граждан, предполагающих, что также могли пострадать от действий фигурантов (хищения совершались из автомобилей вечером/ночью 7 августа в районе улиц Ольшевского - Притыцкого - пр. Пушкина), просят сообщить во Фрунзенское РУВД Минска: 8 (017) 207-67-67.-0-