Минчане похитили металлолом на одном из промышленных предприятий города

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Первомайского РУВД Минска получили информацию о том, что двое работников одного из промышленных предприятий Минска похищают цветной металл. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что мужчины 60 и 49 лет собирали оставшиеся в процессе производственных манипуляций отходы цветного металла, чтобы в последующем его вывезти и сбыть.

Минчан задержали с поличным в момент, когда те покидали территорию завода на автомобиле, в котором находилось порядка 50 кг похищенного металла. Сумма причиненного предприятию ущерба составила свыше Br480.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за кражу.-0-