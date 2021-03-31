Минчане украли у бывшего работодателя автотехнику на сумму более Br47 тыс.

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы задержали двоих неработающих минчан, которые похитили автотехнику и двигатель на общую сумму свыше Br47 тыс.

В милицию обратилась администрация предприятия по ремонту специальной крупногабаритной техники и оборудования с заявлением о том, что при неизвестных обстоятельствах была совершена кража погрузчика Toyota и двигателя Deutz. Общая сумма ущерба составила свыше Br47 тыс.

Оперативники установили, что к совершению данного преступления причастны нигде не работающие жители Минска 43 и 45 лет. Ранее они работали на данном предприятии. Один из них не сдал ключи от гаража, где находилась автотехника. Воспользовавшись этим, злоумышленники ночью проникли в помещение, завели погрузчик, загрузили двигатель и покинули территорию предприятия. Похищенную автотехнику вывезли на эвакуаторе и реализовали в Борисове за $2 тыс. Вырученные денежные средства были потрачены на личные нужды. Известно, что один из задержанных ранее был судим за имущественные преступления.

Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.-0-