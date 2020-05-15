Минчанин 51 раз расплатился в магазинах чужой банковской картой

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Октябрьского РУВД Минска задержали 34-летнего мужчину, который похитил с карт-счета минчанина Br572, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился мужчина с заявлением, что после утери банковской карты с его карт-счета пропали деньги. Как выяснилось, найденной картой воспользовался 34-летний житель столицы. С ее помощью он отоваривался в продовольственных магазинах. В течение недели мужчине удалось потратить Br572, совершив при этом 51 банковскую операцию, рассказали в ГУВД.

Правоохранители установили личность мужчины с помощью камер видеонаблюдения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные действия.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (Минска) РОСК.-0-