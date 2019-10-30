Минчанин арендовал автомобиль для перевозки крупной партии наркотиков

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя столицы, он обвиняется в распространении наркотиков и психотропов. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Минчанин обвиняется по ч.1 ст.14, ч.3 ст.328 УК (покушение на незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ) и по ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, перевозка, хранение особо опасных психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере, группой лиц).

Неработающий житель Минска был задержан сотрудниками милиции в апреле. Согласно материалам уголовного дела, накануне задержания он вместе с женой отдыхал на Минском море. "В тот день получил сообщение от интернет-магазина о необходимости забрать две крупные закладки. Вместе с супругой, которая была не осведомлена о его преступной деятельности, на арендованном автомобиле сначала направился в сторону столичного рынка вблизи МКАД. Там из тайника забрал сверток, где были 250 таблеток с психотропом MDMA", - рассказала Татьяна Белоног. Далее парень поехал в другой конец города. Там уже в лесу забрал сверток с 100 г мефедрона. Все указанные запрещенные вещества были найдены правоохранителями в нише водительской двери авто.

"Также вещественными доказательствами по уголовному делу являются электронные весы, приспособления для расфасовки со следами психотропов и наркотиков. Они были обнаружены во время осмотра квартиры минчанина, - отметила официальный представитель УСК. - При исследовании мобильного телефона и ноутбука были установлены координаты 44 приготовленных им закладок с метамфетамином и гашишем. Общий вес изъятого составил 102,5 г".

Эксперты ГКСЭ провели соответствующие исследования, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела. "Во время допросов минчанин дал признательные показания. Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная к нему в период расследования, не изменялась. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд", - проинформировала Татьяна Белоног.-0-