17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин арестован за незаконный пикет, его сожительница оштрафована на Br2,9 тыс. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"12 мая суд Борисовского района рассмотрел в отношении 35-летних минчан административные протоколы за нарушение установленного порядка пикетирования. С учетом того, что мужчина уже привлекался к ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, ему назначили 30 суток ареста. Его сожительницу оштрафовали на Br2,9 тыс.", - рассказали в МВД.

Установлено, что 9 мая пара приехала в Борисовский район и сфотографировалась с незарегистрированной символикой в нескольких местах, включая мемориал узникам гетто. Снимки были выложены в деструктивных Telegram-каналах.

Мужчину и женщину задержали в тот же день. В их машине и на даче правоохранители обнаружили протестную символику, более 25 листовок с призывами к несанкционированным массовым мероприятиям и баллоны с краской. Также были изъяты их мобильные телефоны, ноутбук и планшет.

Сейчас в отношении правонарушителей проводится проверка по фактам надругательства над историко-культурными ценностями и оскорбления представителя власти. Известно, что пара проживает в Минске и воспитывает малолетнего ребенка. С их слов, они индивидуальные предприниматели.-0-