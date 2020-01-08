8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин брал предоплату за товар и исчезал. Такая информация размещена на Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 25-летний житель Минска создал в соцсетях несколько аккаунтов. С февраля по сентябрь 2019 года он размещал здесь заведомо ложные объявления о продаже одежды, обуви и аксессуаров. Покупателям предлагались выгодные цены и бесплатная доставка по Беларуси. Взамен требовалась предварительная оплата товара, достигавшая зачастую полной стоимости.

Потерпевшие переводили деньги и безрезультатно ожидали заказанный товар. Некоторое время мужчина продолжал общаться с заказчиками, придумывая различные отговорки по поводу недоставки товара. При этом в переписке он представлялся как продавцом, в том числе женского пола, так и директором интернет-магазина. Спустя время обвиняемый переставал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно) Уголовного кодекса. На данный момент потерпевшими признаны 17 человек из разных регионов страны.-0-