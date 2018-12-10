Минчанин брал в долг у коллег крупные суммы и проигрывал их на ставках

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин брал взаймы у коллег крупные суммы и тратил их на ставки в букмекерских конторах, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска задержали 34-летнего мужчину, работника одного из столичных предприятий. "В день зарплаты под различными предлогами он брал в долг деньги у своих коллег. Неоднократно ссылался на то, что средства нужны то на ремонт машины, то на лекарства. Суммы брал от Br100 до $1,7 тыс., однако возвращать долги коллегам не спешил", - отметили в ГУВД. В настоящее время сотрудникам милиции известно о десяти пострадавших. Как пояснил сам задержанный, полученные деньги он тратил на ставки в букмекерских конторах.
В отношении злоумышленника Партизанским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 УК (мошенничество).-0-
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