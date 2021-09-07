Минчанин делал закладки с метадоном

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Фрунзенского РУВД Минска с поличным задержали минчанина, который делал закладки с метадоном, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"36-летний минчанин был задержан в момент, когда закладывал партию психотропов. При себе у него и в тайнике было обнаружено около 20 граммов метадона", - отметили в ведомстве.

Задержанный рассказал, что сам также употреблял наркотики с 21 года с перерывом на отбывание наказания в виде лишения свободы за их незаконный оборот. Он распространял метадон, чтобы получить скидку на очередную дозу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-