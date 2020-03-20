Минчанин дома в кладовке выращивал коноплю

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Центрального РУВД Минска и бойцы столичного ОМОНа задержали 47-летнего минчанина, который выращивал и продавал марихуану, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Мужчину задержали с поличным, когда он продавал наркотик двум покупателям. По месту его жительства оперативники обнаружили около 110 г марихуаны, семь кустов конопли и оборудование для ее выращивания: осветительные лампы, компрессоры гидропонной системы, таймер включения/выключения.
Минчанин год назад приобрел семена конопли в Украине. Дома в кладовке он оборудовал специальное помещение для выращивания наркорастений. Выращенную коноплю высушивал и продавал знакомым: в день к нему могло прийти 7-8 покупателей.
Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело.-0-
Фото ГУВД Мингорисполкома