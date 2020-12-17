Минчанин хранил дома и на даче марихуану

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Фрунзенского РУВД Минска задержали минчанина, который хранил в своем морозильнике марихуану. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина рассказал, что летом этого года он приобрел в интернете семена конопли, которые посадил у себя на дачном участке. Выращенный каннабис высушил и употреблял в личных целях. При осмотре места жительства в морозильнике, а также на дачном участке сотрудники милиции обнаружили более 120 г марихуаны и приспособление для курения.

42-летний минчанин - индивидуальный предприниматель, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящий момент оперативники устанавливают причастность задержанного к незаконному обороту наркотиков и круг возможных покупателей.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-