Минчанин хранил на даче самодельное оружие

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители изъяли у 54-летнего минчанина самодельное оружие и боеприпасы, которые перешли ему от умершего соседа по подъезду. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Октябрьского РУВД столицы Эвелина Дручинина.

Правоохранители получили оперативную информацию, что минчанин незаконно хранит оружие на даче. "Милиционеры Осиповичского РОВД провели там обыск и нашли самодельное оружие из укороченной ствольной коробки и деталей винтовки конструкции Мосина, газовый пистолет с замененным стволом, созданный на базе конструкции пистолета Макарова, четыре магазина и 77 патронов различного калибра. Эксперт ГКСЭ дал заключение, что самодельно изготовленный ствол является составными частями нарезного огнестрельного оружия", - рассказала Эвелина Дручинина.

"Во время проверки установлено, что арсенал в 2012 году мужчине передал на хранение сосед по подъезду, который умер в том же году. Как стало известно, он увлекался оружием и занимался раскопками в местах, где во времена войн велись боевые действия", - добавила она.

Материалы переданы в Октябрьский (Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.

Милиция напоминает, что за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ может грозить до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. "Вместе с тем те, кто добровольно сдаст незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в органы внутренних дел, от уголовной и административной ответственности освобождаются", - напомнила Эвелина Дручинина.-0-

Фото ЦА ГКСЭ Республики Беларусь