Минчанин и его сожительница приобретали лекарства по поддельным рецептам

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Московского РУВД Минска установили лиц, которые по поддельным рецептам приобретали лекарства и употребляли их как наркотическое средство. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"Правоохранители в разных аптеках города обнаружили 15 поддельных рецептов. Установлено, что печать на бланке была нанесена не оттиском, а с помощью цветного принтера", - рассказали в ГУВД.
По записям с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что вышеуказанные рецепты сотрудникам аптеки предъявили 38-летний минчанин и его 28-летняя сожительница. Препарат, указанный в бланке, предназначался для лечения нарушений зрения.
Минчане признались, что вводили указанный препарат внутривенно. С их слов, подложные бланки им дал знакомый. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к предоставлению подложного документа.
Известно, что ранее минчане привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигурантов.-0-