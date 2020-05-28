Минчанин из-за лающей собаки сжег чужую дачу

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин несколько лет вел борьбу с женщиной из-за лая ее собаки и в итоге сжег дачу, где она отдыхала. Свои действия он описывал в дневниках, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Оперативники УВД проводили проверку по фактам возгораний дачного дома и летней кухни в одной из деревень Дзержинского района. Первый пожар произошел 3 февраля. Сгорел дачный дом 66-летнего минчанина. Причастных не нашли, причина пожара была неясна.

Хозяева дома никаких конфликтов с местными жителями не имели. Они предположили, что пожар произошел из-за короткого замыкания. Однако в марте вспыхнула летняя кухня на этом же участке. Так как электричество к строению даже не было подведено, приоритетной стала версия о поджоге. В итоге владельцы участка вспомнили, что у их дочери, которая иногда отдыхала на даче, был конфликт с неизвестным из-за ее собаки.

По словам женщины, история началась еще в 2015 году. Она живет в Минске - в доме с участком, который огорожен забором. В 2014 году она для детей завела щенка овчарки. Когда собака немного подросла, ее поселили в будке на участке. Замечаний от жильцов ее дома и соседних домов по поводу собаки не было. Овчарка не покидала участка, но иногда лаяла на людей.

"В феврале 2015-го минчанка обнаружила приколотую к своему забору записку от таинственных "жильцов соседних домов" с требованием избавиться от собаки, так как она мешает им своим лаем. Спустя некоторое время в окно ее квартиры прилетел первый кирпич. Через несколько дней появилась еще одна записка. "Жильцы соседних домов" предупреждали, что если собака не исчезнет, то разобьют все окна в квартире", - рассказали в милиции.

Несколько лет женщине вредили постоянно: прилетали в окна то камни, то пустые стеклянные бутылки, по ночам на ее участок стали закидывать пакеты с мусором, в 2016 году дважды пытались поджечь ее забор, однажды утром прямо под калитку вылили ведро краски. Было несколько анонимок в налоговую инспекцию с заявлением, что женщина якобы нелегально торгует цветами. А в августе прошлого года загорелся ее дом. После этого случая перепуганная женщина отвезла собаку на дачу к родителям в Дзержинский район.

"Перед Новым годом женщина попросила своего знакомого помочь привезти собаку с дачи обратно в Минск. А через день у того загорелась машина, на которой он привозил питомца. Затем в одной из соцсетей была создана страница с данными женщины и ее фото, где появилось ее признание в поджоге этой автомашины. Спустя некоторое время сгорела дача родителей минчанки, а затем и летняя кухня", - поделились подробностями в УВД.

После этой истории оперативники не сомневались, что поджоги в Дзержинском районе - дело рук тех же "жителей соседних домов". Удалось сузить круг подозреваемых до нескольких человек, а спустя некоторое время их осталось только двое, причем проживали они в одном подъезде и на одном этаже.

Недавно с санкции прокурора правоохранители отправились с обыском к подозреваемым. На звонок открылась дверь только одной квартиры. Ее хозяин оказался непричастен к поджогам. Вторую квартиру открыла своим ключом мать жильца - ее привезли оперативники. "Была обнаружена 20-литровая канистра с остатками бензина, компьютер, а также несколько толстых тетрадей - дневники хозяина квартиры. Из окна была прекрасно видна калитка владелицы овчарки. Бегло просмотрев дневники, оперативники отметили, что не хватает тетрадей с записями за несколько последних лет", - рассказали в милиции.

В итоге под окнами квартиры подозреваемого обнаружили пакет с несколькими общими тетрадями - в них были дневниковые записи за недостающие годы. Первая страница каждой тетради начиналась словами "Моя борьба". Против даты, когда сгорела автомашина, была сделана запись "сегодня ночью я предпринял меры, чтобы решить проблемы с собакой". В последней тетради листы с датами пожаров в Дзержинском районе были вырваны.

При дальнейшем разбирательстве подозреваемый сознался в поджогах дачного дома и летней кухни. Расположение дачи он установил по фотографиям со страницы в соцсетях одного из членов семьи. Значительно облегчило задачу то, что фото были снабжены геотегами.

По фактам поджогов дачного дома и летней кухни следователи возбудили уголовные дела по ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества) УК. Подозреваемый проверяется на причастность к иным противоправным действиям.-0-