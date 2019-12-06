Минчанин из-за ревности закрылся в квартире с детьми и сжег платье бывшей жены

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего неработающего минчанина, мужчине предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы своих детей. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Нетрезвый минчанин с 21.00 20 сентября до полудня 21 сентября помимо воли удерживал в квартире 11-летнюю дочь и 13-летнего сына. При этом он неоднократно им угрожал. Кроме того, днем 21 сентября мужчина поджег платье бывшей жены, после чего бросил его на пол.

Бывшие супруги жили в одной квартире вместе со своими тремя детьми. "Сообщение о противоправных действиях мужчины в правоохранительные органы поступило от матери детей. Женщине позвонил ее старший сын и сказал, что в соцсетях о произошедшем ему написала младшая сестра. Несмотря на требования прибывшего наряда милиции открыть дверь и выпустить детей, минчанин нецензурно выражался и угрожал", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Как выяснилось, в сентябре этого года мужчина после возвращения из лечебно-трудового профилактория продолжил злоупотреблять спиртным, официально нигде не работал. Он объяснил свои действия в тот вечер ревностью. Свою вину мужчина признал в полном объеме. Следователи допросили потерпевших, свидетелей, в том числе соседей. По данным следствия, ранее мужчина агрессии к своим детям не проявлял.

По результатам расследования уголовного дела действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.183 УК (незаконное лишение свободы), ст.186 УК (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества), ч.2 ст.218 УК (умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное общеопасным способом), ст.364 УК (угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности). Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-