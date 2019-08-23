Минчанин месяц пользовался картой рассрочки знакомой без ее ведома

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил карту рассрочки своей знакомой и на протяжении месяца расплачивался ею в магазинах, пока не исчерпал лимит, сообщили БЕЛТА в Октябрьском РУВД столицы.

Знакомство с мужчиной для 38-летней потерпевшей обернулось долгом по кредиту. Находясь у себя дома вместе со спутницей, фигурант сообщил ей о необходимости купить продукты. Минчанка предложила взять некоторое количество денег из ее кошелька, поскольку у мужчины, по его словам, не было наличных.

Минчанин не ограничился выделенной ему суммой: внимание привлекла карта рассрочки одного из банков, которая лежала вместе с записанным PIN-кодом. Воспользовавшись тем, что хозяйки кошелька не было рядом, он забрал карту и пошел в магазин, где купил необходимые товары. Карту мужчина не вернул, поскольку спутница не заметила списания денег: услуга SMS-оповещения подключена не была.

В течение месяца фигурант совершал покупки в различных магазинах столицы, оплачивая их картой своей знакомой. Когда деньги закончились, злоумышленник решил вернуть ее потерпевшей, сказав, что нашел у себя дома случайно. О списании денег женщине стало известно только тогда, когда пришло время погашать долги. В банке она узнала о проводимых по карте операциях и обратилась в милицию.

Правоохранители изобличили злоумышленника, используя записи с камер видеонаблюдения в магазинах, где он расплачивался картой. Известно, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (города Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям мужчины.-0-