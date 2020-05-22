Минчанин мошенническим путем завладел Br112 тыс.

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя столицы, обвиняемого в мошенничестве. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, молодой человек в период с октября 2018 года по март 2020-го обманным путем завладел денежными средствами 70 граждан на общую сумму не менее Br112 тыс.

Как сообщалось ранее, в одной из социальных сетей, а также на различных сайтах он размещал объявление с предложением работы в столице. Обратившимся к нему людям парень говорил, что суть работы проста: необходимо за вознаграждение оформить на себя карту рассрочки на максимально возможную сумму либо взять в рассрочку определенную технику, а затем передать ему. При этом он пояснял, что платежи будет производить самостоятельно.

В зависимости от суммы лимита на карте или стоимости техники вознаграждение варьировалось от Br100 до Br500. Он просил оформить мобильный телефон или смарт-часы, которые затем продавал на различных интернет-площадках. Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников милиции на территории различных областей все мобильные телефоны были найдены и изъяты.

Обвиняемый также предлагал потерпевшим за вознаграждение приводить знакомых для такой же подработки. Когда приходило время оплаты, потерпевшие получали уведомления об образовавшихся задолженностях. Они связывались с молодым человеком, и тот обещал в ближайшее время внести необходимые суммы, а после просто переставал выходить на связь.

Во время расследования уголовного дела допрошен обвиняемый, потерпевшие и десятки свидетелей, проведены очные ставки. К материалам уголовного дела приобщены сведения, истребованные из банковских учреждений о движении денежных средств по картам рассрочки, а также документы, подтверждающие факт их оформления.

Действия молодого человека квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодой человек вину признал и раскаялся в содеянном.-0-