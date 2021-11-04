Минчанин на даче в Дзержинске выращивал коноплю

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Новости темы "Меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков"
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичного наркоконтроля выявили 41-летнего неработающего минчанина, который выращивал коноплю. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"В квартире мужчины обнаружены 58 свертков, 13 спичечных коробков и 32 стеклянные банки с марихуаной, а также полимерная коробка с семенами, электронные весы. Задержанный признался, что посеял и вырастил коноплю на даче в Дзержинске", - рассказали в МВД.
В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-