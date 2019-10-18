Минчанин на кухне выращивал коноплю

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Фрунзенском районе Минска задержан 35-летний мужчина, который выращивал коноплю на кухне у себя дома, сообщила БЕЛТА сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

"Кухонную тумбу мужчина, работающий наладчиком оборудования на одном из предприятий столицы, основательно подготовил для выращивания наркотика, оборудовав ее светодиодными лампами, вентиляторами, а также теплоотражающей подложкой, - рассказала Дарья Бабок. - Из так называемой теплицы оперативники изъяли четыре горшка с коноплей. Также в квартире было обнаружено и изъято еще порядка 4 г уже готовой к употреблению марихуаны".

Правоохранителям мужчина пояснил, что выращивал коноплю для собственного потребления. В настоящий момент устанавливаются лица, которые могут быть причастны к незаконной деятельности фигуранта. Известно, что он проживал со своей семьей.

Материалы проверки переданы в СК, где действиям мужчины будет дана правовая оценка.-0-