Минчанин на митинге ударил телеоператора - расследование завершено

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хулиганстве и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, днем 25 октября 52-летний неработающий минчанин участвовал в несанкционированном массовом мероприятии на проспекте Победителей в Минске. Кроме того, обвиняемый вместе с неустановленными лицами вышел на проезжую часть, заблокировав тем самым транспортные коммуникации. Во время участия в беспорядках он из хулиганских побуждений применил насилие в отношении оператора одной из государственных телекомпаний", - рассказали в СК.

К материалам уголовного дела приобщены видеозаписи, размещенные в интернете, и записи камер видеонаблюдения. Допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели. На допросе мужчина пояснил, что накануне прочитал в различных интернет-ресурсах призывы к активному участию в массовых беспорядках и узнал место их дислокации. Затем он целенаправленно прибыл на проспект Победителей, чтобы принять в них участие.

По завершении расследования минчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) и ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-