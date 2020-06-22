Минчанин на спор украл камеры наблюдения в подземном переходе

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин на спор украл две камеры наблюдения в подземном переходе, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

С заявлением о пропаже двух камер видеонаблюдения из подземного перехода в Октябрьское РУВД Минска обратились представители администрации одного из унитарных предприятий. Оперативники выяснили, что к хищению причастен 19-летний житель столицы. Подозреваемого удалось установить по записям с видеокамер, которые он похитил, рассказали в милиции.

По оперативной информации, поздно вечером парень с приятелем шли через подземный переход. С его слов, оба были нетрезвыми и "поспорили на предмет снятия камер видеонаблюдения со стен перехода". "Минчанин рассказал правоохранителям, что одну из камер он спрятал в ячейке продуктового магазина, а другую выбросил. В результате предприятию был причинен ущерб на сумму около Br710", - отметили в ГУВД.

Ранее парень к уголовной ответственности не привлекался. Материалы проверки переданы в Октябрьский РОСК, где действиям минчанина дана правовая оценка.-0-