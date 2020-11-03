Минчанин надругался над государственным флагом - расследование дела завершено

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о надругательстве над государственным флагом. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 10 сентября 27-летний житель Минска, находясь у здания на улице Голодеда, сорвал находившиеся на нем флаги. После этого надругался над государственным флагом, в том числе топтал его, пачкал полотнище и протирал им проезжую часть и обувь. Эти действия он совершал в присутствии своих знакомых и посторонних граждан. Неравнодушные очевидцы забрали флаг, пресекая противоправные действия", - рассказали в СК.

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан по месту жительства 27-летний молодой человек. Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, осмотрели записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления.

Минчанину предъявлено обвинение по ст. 370 (надругательство над Государственным флагом Республики Беларусь) УК. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-