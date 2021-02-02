Минчанин напал на двух женщин, одну из них ударил по голове

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками патрульно-постовой службы Первомайского РУВД Минска задержан мужчина, который с целью завладения имуществом напал на двух минчанок, а одной из них нанес удар по голове и похитил имущество. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"На линию 102 обратилась 51-летняя женщина и сообщила, что на ул.Калиновского на нее напал неизвестный и попытался похитить сумку. Несколькими минутами позже в милицию поступил еще один звонок, но уже от 70-летней гражданки, которая сообщила, что неизвестный мужчина на ул.Калиновского ударил ее по голове и похитил сумку с вещами. В ходе отработки прилегающей территории на остановке общественного транспорта сотрудниками милиции был задержан ранее судимый неработающий 44-летний житель столицы", - рассказали в ГУВД.

Со слов задержанного, он совершил преступление из-за плохого материального положения. Имущество было возвращено хозяйке.

В настоящее время материалы проверки переданы в Первомайский (Минска) РОСК, где в отношении 44-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело.-0-