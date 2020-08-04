Минчанин напал на милиционера на избирательном участке

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина напал на милиционера на одном из избирательных участков в Октябрьском районе Минска, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Придя к месту для голосования, житель столицы начал стучать в дверь и в итоге разбил стекло. Свидетели инцидента позвонили в милицию. При выяснении причин ЧП один из правоохранителей получил от хулигана удар по голове.

Правонарушитель задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство), ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса.

По предварительным данным, минчанин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. От освидетельствования он отказался.-0-