3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин напал на охранявшего Белтелерадиокомпанию милиционера. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября. Около 1.00 сотрудник спецбатальона Департамента охраны МВД вышел осмотреть охраняемое здание. Внезапно к нему направился проходивший мимо мужчина и ударил кулаком в грудь", - рассказали в МВД.

Нападавшего задержали и доставили в Первомайское РУВД столицы для разбирательства. Со слов 31-летнего минчанина, перед прогулкой по городу он выпил литр водки и опьянение стало причиной хулиганской выходки.

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