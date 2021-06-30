30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин, напавший с ножом на женщину, оперативно задержан. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Утром 30 июня на линию 102 поступило сообщение, что неизвестный выбежал из кустов на столичной улице Скрипникова, набросился на женщину и порезал ей ножом лицо. Сотрудники городского отдела милиции Фрунзенского РУВД в кратчайшие сроки по приметам установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель", - рассказали в МВД.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По этому факту проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.

Известно, что задержанный привлекался к уголовной ответственности за вымогательства и хулиганства.-0-