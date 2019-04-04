Минчанин не дождался таксиста и угнал его машину

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали 25-летнего парня, который угнал такси, не дождавшись возвращения отлучившегося водителя. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Не обнаружив своего автомобиля на месте, таксист позвонил в милицию. Он рассказал, что зашел ненадолго в бар, оставив ключи в замке зажигания. Этим, как позже выяснилось, воспользовался 25-летний минчанин. Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска установили его причастность к угону.

Задержанный пояснил, что отдыхал в увеселительном заведении. Выйдя на улицу, молодой человек увидел такси без водителя и решил его подождать. "Не дождавшись владельца автомобиля, он воспользовался наличием ключей и уехал, чтобы подвезти свою девушку. Спустя некоторое время, осознав, что совершил противоправные действия, парень оставил автомобиль в одном из дворов. Машину обнаружил наряд патрульно-постовой службы милиции Советского РУВД", - рассказали в управлении.

Теперь угнавшему такси минчанину, ранее не судимому, неработающему, грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет. Такую санкцию за неправомерное завладение транспортным средством и поездку на нем без цели хищения предусматривает ч.1 ст.214 УК. Материалы переданы в Советский (Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-