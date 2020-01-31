Минчанин нелегально торговал стеклоомывающей жидкостью возле МКАД

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска задержали мужчину за реализацию стеклоомывающей жидкости без необходимых документов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Нарушителем оказался ранее не судимый 37-летний минчанин, который осуществлял реализацию стеклоомывающей жидкости без необходимой регистрации и специального разрешения. Свою деятельность мужчина осуществлял вблизи МКАД, - рассказали в ГУВД. - Правоохранителями изъято 145 л стеклоомывающей жидкости. Установлено, что ее молодой человек приобрел на рынке стоимостью по Br3 за 5 л, а реализовывал по Br5 за 5-литровый бутыль". Изъятая продукция отправлена на экспертизу для установления норматива содержания в ней метанола.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч.11 ст.12.7 Кодекса об административных правонарушениях (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи влечет наказание в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

Специалисты напоминают, что небезопасно использовать товар сомнительного качества, реализуемый на небольших рынках, вдоль трасс, вблизи заправочных станций и не имеющий сертификата.-0-