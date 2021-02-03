Минчанин несколько месяцев разбрасывал металлические шипы возле РУВД

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 2 февраля возле Первомайского РУВД столицы ОМОН задержал 56-летнего мужчину: тот разбрасывал самодельные металлические шипы. Пока известно о пробитых колесах в трех служебных машинах. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Выяснилось: диверсант устраивал свои вылазки на протяжении нескольких месяцев. Он мастерил "ежей" из гвоздей и разбрасывал их перед прибытием милицейского транспорта, а оставшиеся после проезда автомобилей забирал", - рассказали в МВД.

Материалы проверки переданы в Первомайский РОСК Минска для дачи правовой оценки действиям задержанного.-0-