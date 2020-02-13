Минчанин незаконно продавал через интернет кроссовки

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома совместно с сотрудниками Московского РУВД Минска задержан мужчина, который незаконно реализовывал в интернете кроссовки, маркированные торговым знаком одного из известных брендов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Нарушителем оказался 29-летний индивидуальный предприниматель. Во время проверки установлено, что товар мужчина покупал в России, а перепродавал через интернет-магазин на территории Беларуси.

Всего оперативниками изъята 21 пара обуви на общую сумму Br2 890. Товар мужчина хранил на складе. При реализации продукции минчанин осуществлял незаконное распространение и использование объектов права промышленной собственности. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В соответствии с ч. 3 ст. 9.21 Кодекса об административных правонарушениях, действия мужчины квалифицированы как незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности. Санкция данной статьи предусматривает наказание для индивидуального предпринимателя от 50 до 100 базовых величин (сейчас БВ составляет Br27) с конфискацией предмета административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится, или без конфискации.-0-