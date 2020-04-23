Минчанин незаконно продавал медицинские маски

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РУВД Минска выявили факт незаконной продажи медицинских масок, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, основной деятельностью которого являлась покупка и продажа детских игрушек, незаконно продавал медицинские маски по 80 копеек за штуку без соответствующих документов. Предварительно минчанин договаривался с покупателями через сайт бесплатных объявлений, а затем встречался с ними в городе.

Всего у предпринимателя изъято 1250 медицинских масок на сумму Br1 тыс.

Ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранителей. Проводится проверка, действиям минчанина будет дана правовая оценка.-0-