Минчанин незаконно продавал медицинские маски через соцсети

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 12 тыс. медицинских масок изъято у минчанина, он незаконно перепродавал их через соцсети. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Задержали 26-летнего минчанина сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД, УБЭП ГУВД Мингорисполкома и инспекции по налогам и сборам.

Молодой человек покупал маски в России, а в Беларуси продавал через соцсети по цене в несколько раз дороже, чем в аптеках. "Задержание произошло в момент совершения сделки. Всего изъято 12,8 тыс. медицинских масок на общую сумму около Br10,8 тыс.", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Ранее минчанин к административной и уголовной ответственности не привлекался. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.-0-