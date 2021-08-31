Минчанин незаконно заготовил более 1,5 т цветных металлов для продажи

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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Фрунзенского РУВД столицы задержали минчанина, который незаконно заготовил более 1,5 т цветных металлов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
33-летний житель столицы заготавливал металлы без соответствующих документов. При осмотре автомобиля мужчины было обнаружено и изъято 1,2 т алюминия и 310 кг меди общей стоимостью свыше Br4 тыс. Минчанин пояснил, что скупал лом у граждан для продажи в Беларуси или в России.
В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.2 ст.13.3 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность). Дело направлено в суд.-0-