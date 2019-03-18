Минчанин обманом воспользовался деньгами более 60 человек

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин предлагал гражданам заключить на их имена договоры об овердрафте для покупки техники, забирал товар с обещанием выплатить деньги, но обязательств не исполнял. Об этом БЕЛТА сообщили в Центральном РУВД Минска.

Сотрудники милиции разыскивают в столице пострадавших с октября 2018-го по февраль 2019 года от преступных действий 22-летнего минчанина. "Он обращался к гражданам с предложением оформить на их имя овердрафт в одном из столичных банков для приобретения мобильных телефонов и наручных часов. После покупки товаров молодой человек забирал у граждан мобильные и часы со всеми имевшимися документами. Он также составлял дополнительный договор, согласно которому он обязан был выплачивать деньги для уплаты рассрочки банку. Однако данное обязательство не выполнял", - рассказали в РУВД.

В милицию поступило более 60 заявлений от пострадавших. Центральным (г.Минска) РОСК 6 марта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 УК (мошенничество). Минчанин ранее судим.

Пострадавшим от действий молодого человека необходимо обращаться в Центральное РУВД Минска лично, либо по телефонам 8 (025) 730-22-59 или 102.-0-