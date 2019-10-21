Минчанин обманул более десяти человек на $100 тыс.

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители столицы задержали 26-летнего минчанина, который с 2017 года по настоящее время обманул более 10 человек на $100 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Молодой человек в интернете размещал объявления о поиске партнеров для развития успешного бизнеса. После знакомства с заинтересованными людьми мужчина показывал им свой небольшой магазин в одном из торговых центров столицы, говоря, что является продавцом брендовой одежды, - рассказали в ГУВД. - Под предлогом необходимости расширения сети магазинов в других городах минчанин брал у доверчивых людей значительные суммы денег. При этом фигурант писал расписки и заключал договоры займа с партнерами, обещая спустя несколько месяцев вернуть деньги, но уже в большем размере. По истечении установленного времени молодой человек средства не возвращал, а придумывал различные истории и обстоятельства, препятствующие отдать их вовремя".

Полученные деньги мужчина тратил на личные нужды и азартные игры.

В настоящее время в милицию Минска поступило более десяти заявлений граждан, пострадавших от действий молодого человека. Сумма ущерба составила примерно $100 тыс.

Материалы проверки по этому факту переданы в СК для дачи правовой оценки.

Пострадавших от действий указанного молодого человека просят обращаться в Советское РУВД Минска или по телефонам: 8 (017) 292-02-02, 8 (017) 239-67-89, +375 33-107-69-57.-0-