Минчанин обманывал доверчивых граждан - сумма ущерба составила около $10 тыс.

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранителями Советского РУВД столицы по подозрению в совершении мошеннических действий задержан 29-летний мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Минчанин входил в доверие к гражданам и под различными предлогами брал у них в долг имущество и деньги. Одним из пострадавших оказался 64-летний сосед задержанного, у которого последний под предлогом покупки гаража одолжил $3 тыс., пообещав вернуть денежные средства в кратчайшие сроки, однако свои обязательства не выполнил. В дальнейшем он взял у соседа строительную технику и велосипед, которые реализовал", - рассказали в ГУВД.

В настоящее время в милицию обратились 5 граждан, пострадавших от действий минчанина. Ущерб составил около $10 тыс. Как пояснил задержанный, все полученные средства он тратил на личные нужды.

Ранее мужичина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние. Материалы проверки переданы в Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета, где действиям минчанина дана правовая оценка.

Правоохранители располагают сведениями, что количество обманутых людей может быть большим. Гражданам, пострадавшим от действий мужчины, необходимо обращаться в Советское РУВД Минска (пер. Я.Коласа,3) или по телефонам 8 (017) 292-02-02, 8 (017) 239-67-89, 8 (029)107-69-57 или 102.-0-