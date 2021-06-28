Минчанин обокрал нового знакомого на Br10,4 тыс.

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Советского РУВД столицы задержали 48-летнего минчанина, который похитил имущество из машины своего нового знакомого. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Со слов задержанного, в день совершения преступления он познакомился с потерпевшим на Цнянском водохранилище, они совместно распивали спиртное. Когда мужчина уснул, фигурант похитил три мобильных телефона, два аккумулятора, золотую цепочку, рыболовные снасти и два флакона туалетной воды. Похищенное частично продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила Br10 470", - рассказали в ГУВД.

В ходе разбирательств было установлено, что задержанный причастен еще и к двум фактам хищения велосипедов. Ранее он судим за имущественные преступления.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за кражу.-0-