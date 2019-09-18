Минчанин обокрал продуктовый магазин более чем на Br630

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранителями центрального РУВД Минска задержан 32-летний минчанин, похитивший продукты из столичного магазина на проспекте Победителей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Обнаружив недостачу на сумму более Br630, сотрудники магазина обратились с заявлением к правоохранителям. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сыщики выявили молодую пару, которая ходила между рядами торгового зала и наполняла корзины продуктами питания. Мужчина решил вынести продукты мимо кассы, не заплатив за них. Фигурант вынес корзины через вход в торговый зал, после чего сложил продукты и скрылся в неизвестном направлении", - пояснила сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД установили личность похитителя и задержали его. Как оказалось, о противозаконных действиях минчанин даже не сообщил своей девушке. Известно, что житель столицы ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Материалы проверки переданы в Центральный (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-