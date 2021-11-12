Минчанин оборудовал в квартире мини-плантацию для выращивания конопли

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Новости темы "Меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков"
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля УВД Миноблисполкома при силовой поддержке ОМОВ УВД задержали 41-летнего минчанина, который в своей квартире в столице оборудовал помещение, специально приспособленное для выращивания наркосодержащих растений. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
"С места происшествия изъято 66 кустов растений конопли и оборудование для ее выращивания, высушенное вещество растительного происхождения массой более 26 г, которое, согласно заключению эксперта, является марихуаной", - рассказали в УВД.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.
Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался, является безработным.-0-