Минчанин оборудовал в квартире мини-плантацию для выращивания конопли

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля УВД Миноблисполкома при силовой поддержке ОМОВ УВД задержали 41-летнего минчанина, который в своей квартире в столице оборудовал помещение, специально приспособленное для выращивания наркосодержащих растений. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"С места происшествия изъято 66 кустов растений конопли и оборудование для ее выращивания, высушенное вещество растительного происхождения массой более 26 г, которое, согласно заключению эксперта, является марихуаной", - рассказали в УВД.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.

Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался, является безработным.-0-