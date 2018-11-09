Минчанин обвиняется в крупном мошенничестве с недвижимостью, ущерб превысил Br2 млн

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный (города Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Поводом для инициирования уголовного преследования 49-летнего минчанина стали многочисленные обращения, поступившие в органы внутренних дел. Потерпевшие сообщали о том, что мужчина не выполнял обязательства о предоставлении обещанных квартир и земельных участков, строительстве домов, а также по возврату денег.

По данным следствия, обвиняемый с 2006 по 2018 год под предлогом содействия в строительстве и переходе прав на объекты недвижимости завладел деньгами 25 человек на общую сумму более Br1,8 млн. Кроме того, он вводил граждан в заблуждение касательно своих намерений и под предлогом оказания помощи в оформлении документов по доверенности получал право распоряжения квартирами, еще в одном случае - земельным участком. Позже он реализовывал доли в недвижимости третьим лицам, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

Всего установлено 28 эпизодов противоправной деятельности. Большинство из них связаны со строительством многоквартирных домов в деревнях Лапоровичи и Селюты Минского района, а также по улице Зацень в Минске, и продажей в них квартир. Потерпевшими по уголовному делу признаны 28 человек, общая сумма ущерба - более Br2 млн, из которых возмещено более Br800 тыс.

В ходе следствия проведены допросы свидетелей, очные ставки. Проанализирована документация, в том числе содержащая сведения о госрегистрации земельных участков и объектов недвижимости, а также выдаче разрешений на выделение, изменение участков и строительстве на них. Изучены договоры, заключенные в интересах обвиняемого и иных граждан, нотариально удостоверенные доверенности, что позволило установить ряд потерпевших.

Для возмещения ущерба наложен арест на земельные участки и объекты недвижимости, в том числе зарегистрированные на близких родственников обвиняемого, бытовую технику, на общую сумму более Br770 тыс.

Дополнительно выделены материалы по факту совершения преступлений против интересов службы работниками госорганов и организаций. Они направлены в орган дознания для проверки.

Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч.4 ст.209 (мошенничество) и ч.4 ст.211 (присвоение и растрата) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-