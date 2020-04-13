Минчанин обвиняется в мошенничестве на Br900 тыс.

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего минчанина. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, молодой человек с марта 2016 по октябрь 2019 года завладел деньгами 47 человек и одного юридического лица на общую сумму более Br900 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По результатам расследования минчанину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 211 (присвоение, совершенное повторно) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, проинформировала Екатерина Гарлинская.

По материалам уголовного дела, молодой человек размещал на различных интернет-площадках объявления о поиске партнеров для развития успешного бизнеса. Тем, кто заинтересовался предложением, он показывал магазин по продаже брендовой одежды в одном из торговых центров столицы, и говорил, что является его владельцем. Официальный представитель УСК отметила, что торговую точку мужчина специально арендовал заранее. "Обвиняемый предлагал расширить сеть магазинов в других городах страны и под этим предлогом брал в долг у граждан большие суммы денег. При этом иногда писал расписки и даже заключал договоры займа с партнерами, обещая через несколько месяцев вернуть деньги, но уже в большем размере. По истечении установленного времени молодой человек деньги не возвращал, ссылаясь на различные обстоятельства, препятствующие отдать их вовремя. Потом и вовсе переставал выходить на связь", - рассказала официальный представитель УСК.

В двух случаях, когда у потерпевших не оказывалось денег, чтобы дать в долг, обвиняемый предлагал им сдать в ломбард мобильные телефоны. При этом молодой человек обещал в кратчайшие сроки их выкупить и вернуть, но на практике телефоны он не выкупал, а деньги присваивал.

Когда потерпевшие поняли, что деньги вернуть не получится, они обратились с заявлениями в милицию. Во время допроса мужчина пояснил, что все уходило на бизнес. Но при расследовании уголовного дела следователи установили, что полученные деньги он потратил на личные нужды, азартные игры, покупку автомобиля, оплату своего свадебного торжества, а также ставки на спорт.

Следователи провели допросы и очные ставки между обвиняемым и потерпевшими. Наложен арест на имущество минчанина на общую сумму более Br76 тыс.-0-